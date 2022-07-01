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Крупная сеть АЗС убирает лимиты на бензин и ДТ. Как меняются условия продажи с 1 июля

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Киев, Пятница 01 июля 2022 06:30
Крупная сеть АЗС убирает лимиты на бензин и ДТ. Как меняются условия продажи с 1 июля Фото: крупная сеть АЗС убирает лимиты на бензин и ДТ (wog.ua)
Автор: Константин Широкун

Сеть автозаправочных станций WOG приняла решение об отмене с 1 июля всех лимитов на продажу автомобильного топлива. Чтобы иметь возможность заправлять автомобиль без ограничений, у пользователя должна быть активирована программа лояльности Pride – в виде мобильного приложения, или пластиковой карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

Также с июля владельцы карты Pride могут покупать автомобильный газ за наличные и банковские карты на тех АЗС, где продажа горючего происходит исключительно за безналичный расчет.

Дефицит автомобильного топлива в Украине начался вскоре после вторжения РФ и вызван целенаправленными ракетными ударами по Кременчугскому НПЗ и крупным нефтебазам по всей территории страны.

Как сообщало РБК-Украина, цены на автогаз снижаются на АЗС в Украине. Это связано с увеличением количества предложений импортного топлива.

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АЗС дефицит бензина Вторжение России в Украину WOG
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