Круизный лайнер не пустили в порты Карибского моря: известна причина

Круизный лайнер Carnival Freedom не впустили в два порта в Карибском бассейне. Власти голландских карибских островов Аруба и Бонайре не разрешили лайнеру заходить в свои порты из-за коронавируса .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF .

Причиной инцидента стали случаи коронавируса на борту круизного гиганта. В круизной компании заявили, что "небольшое количество людей" на борту находится в изоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

"Быстрое распространение варианта Омикрона может повлиять на то, как некоторые власти сами рассматривают небольшое количество заражений - даже если они обрабатываются с помощью наших строгих протоколов", - говорится в сообщении круизной компании.