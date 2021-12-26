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Круизный лайнер не пустили в порты Карибского моря: известна причина

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Нидерланды, Воскресенье 26 декабря 2021 06:23
Круизный лайнер не пустили в порты Карибского моря: известна причина Фото: круизный лайнер не пустили в порты Карибского моря (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Круизный лайнер Carnival Freedom не впустили в два порта в Карибском бассейне. Власти голландских карибских островов Аруба и Бонайре не разрешили лайнеру заходить в свои порты из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Причиной инцидента стали случаи коронавируса на борту круизного гиганта. В круизной компании заявили, что "небольшое количество людей" на борту находится в изоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

"Быстрое распространение варианта Омикрона может повлиять на то, как некоторые власти сами рассматривают небольшое количество заражений - даже если они обрабатываются с помощью наших строгих протоколов", - говорится в сообщении круизной компании.

Корабль стартовал 18 декабря из Майами.

Напомним, что в китайском городке произошла вспышка коронавируса. Это заставило власти изолировать всесь город.

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Карибское море Коронавирус
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