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Круїзний лайнер не пустили в порти Карибського моря: відома причина

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Нідерланди, Неділя 26 грудня 2021 06:23
Круїзний лайнер не пустили в порти Карибського моря: відома причина Фото: круїзний лайнер не пустили в порти Карибського моря (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Круїзний лайнер Carnival Freedom не впустили в два порти в Карибському басейні. Влада голландських Карибських островів Аруба і Бонайре не дозволила лайнеру заходити в свої порти через коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Причиною інциденту стали випадки коронавірусу на борту круїзного гіганта. У круїзній компанії заявили, що "невелика кількість людей" на борту знаходиться в ізоляції через позитивні тести на коронавірус.

"Швидке поширення варіанту Омікрону може вплинути на те, як деяка влада сама розглядає невелику кількість заражень - навіть якщо вони обробляються за допомогою наших суворих протоколів", - йдеться в повідомленні круїзної компанії.

Корабель стартував 18 грудня з Майамі.

Нагадаємо, що у китайському містечку стався спалах коронавірусу. Це змусило владу ізолювати все місто.

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Карибское море Коронавірус
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