Круглосуточный домашний арест. Избрали меру пресечения арендаторше "Баттерфляя", где погибла девушка
Винницкий городской суд избрал меру пресечения арендаторше гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй". Там в результате пожара погибла девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".
Ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 февраля. Адвокат подозреваемой ходатайствовал о ночном аресте.
Женщину обвиняют по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Напомним, пожар в гостинице под Винницей произошел в ночь на 22 декабря. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Отметим, спасатели опубликовали видео с места ночного пожара в отеле. На кадрах видно, как люди прыгали из окон, спасаясь от огня.