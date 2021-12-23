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Круглосуточный домашний арест. Избрали меру пресечения арендаторше "Баттерфляя", где погибла девушка

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Винница, Четверг 23 декабря 2021 17:17
Круглосуточный домашний арест. Избрали меру пресечения арендаторше "Баттерфляя", где погибла девушка Фото: суд избрал меру пресечения арендаторше комплекса "Баттерфляй" (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

Винницкий городской суд избрал меру пресечения арендаторше гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй". Там в результате пожара погибла девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

Ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 февраля. Адвокат подозреваемой ходатайствовал о ночном аресте.

Женщину обвиняют по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, пожар в гостинице под Винницей произошел в ночь на 22 декабря. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отметим, спасатели опубликовали видео с места ночного пожара в отеле. На кадрах видно, как люди прыгали из окон, спасаясь от огня.

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