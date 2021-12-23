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Цілодобовий домашній арешт. Обрали запобіжний захід орендаторці "Батерфляю", де загинула дівчина

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Вінниця, Четвер 23 грудня 2021 17:17
Цілодобовий домашній арешт. Обрали запобіжний захід орендаторці "Батерфляю", де загинула дівчина Фото: суд обрав запобіжний захід орендарці комплексу "Батерфляй" (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід орендарці готельно-ресторанного комплексу "Батерфляй". Там в результаті пожежі загинула дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Їй обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 лютого. Адвокат підозрюваної клопотав про нічний арешт.

Жінку звинувачують за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, пожежа в готелі під Вінницею сталася в ніч на 22 грудня. В результаті події загинула 21-річна дівчина, ще дві людини госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, рятувальники опублікували відео з місця нічної пожежі в готелі. На кадрах видно, як люди стрибали з вікон, рятуючись від вогню.

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