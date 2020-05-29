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Кровь и деньги. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     29.05.2020 - 10:04
Кровь и деньги. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке? Почему житомирский стрелок убил семерых человек? Действительно ли новая программа правительства изменит жизнь украинцев?

Эксклюзивные репортажи с мест событий и с Менской колонии

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Андре Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;

Артур Герамисов, сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность”;

Кира Рудык, глава партии “Голос”;

Олег Ляшко, лидер партии “Радикальная партия Олега Ляшко”.

Они говорят, а решает народ.

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