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Крот и Лазебников из холдинга TECHIIA проводят благотворительный марафон для создания вакцины против коронавируса

Новости » Пресс-релизы     20.03.2020 - 18:32
Крот и Лазебников из холдинга TECHIIA проводят благотворительный марафон для создания вакцины против коронавируса

Сегодня стартует международный благотворительный киберспортивный марафон по Dota 2 под названием WeSave! Charity Play от WePlay! Esports, которая является частью холдинга TECHIIA. Зрители онлайн-трансляции турнира смогут делать взносы, которые передадут в международные благотворительные фонды CEPI и GlobalGiving. Средства направят на создание вакцины против вируса COVID-19 и борьбу с пандемией.

Онлайн-марафон продлится с 20 по 26 марта, а официальная трансляция на платформе Twitch будет на трех языках: украинском, русском и английском. Благодаря партнерам трансляции матчей можно будет посмотреть на китайском, французском, немецком, португальском, турецком, испанском и на арабском. Так зрители с любой точки мира смогут присоединиться к сбору средств, пишет "Обозреватель"

WePlay! Esports создал призовой фонд в размере $ 120.000 и предусмотрел возможность его пополнения. Каждый, кто хочет помочь или ускорить создание вакцины от коронавируса, от спонсоров к зрителям, сможет увеличить призовой фонд через онлайн-взносы (донаты).

Турниры WePlay! Esports традиционно собирают большие аудитории. В январе этого года турнир WePlay! Bukovel Minor установил мировой рекорд по продолжительности онлайн-просмотров в категории миноров – более 5,4 млн часов. Поэтому с WeSave! Charity Play основатели холдинга TECHIIA планируют привлечь сотни тысяч фанатов киберспорта к важной миссии – создание вакцины против COVID-19.

«Средства, которые нам удастся собрать вместе с киберспортивным комьюнити, командами и нашими партнерами, будут поровну разделены между двумя организациями – это GlobalGiving и CEPI. Если перечисление первому фонду помогут принести пользу практически мгновенно, поскольку они оперативно направляются на закупку масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимых для больниц медицинских средств, то в случае с CEPI пожертвования пойдут на разработку вакцины от коронавируса, что займет определенное время», – объясняет Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Крот и Лазебников из холдинга TECHIIA проводят благотворительный марафон для создания вакцины против коронавируса

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) – международный фонд со штаб-квартирой в норвежском Осло, который собирает средства для разработки вакцины против инфекционных заболеваний и коронавируса. GlobalGiving – глобальный благотворительный фонд со штаб-квартирой в Вашингтоне, США, который помогает по всему миру не только пострадавшим от COVID-19, но и тем, кто находится в зоне риска.

Параллельно с глобальной инициативой, основатели холдинга TECHIIA реализуют благотворительные проекты в Украине – закупают необходимое оборудование для больниц в украинских городах.

«Мы мобилизуем мировое киберспортивное сообщество для решения достижения глобальной цели – скорейшего создания вакцины, которая нужна всем на планете», – рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Крот и Лазебников из холдинга TECHIIA проводят благотворительный марафон для создания вакцины против коронавируса

Компания WePlay! Esports призывает букмекерские компании принимать ставки на матчи благотворительного турнира только при условии передачи их благотворительным фондам CEPI и Global Giving. Следить за развитием турнира WeSave! Charity Play можно на сайте WePlay! Esports и на Twitch-каналам.

Справка. TECHIIA – украинский технологический холдинг, который в 2019 году объединил компании двух учредителей – Олега Крота и Юрия Лазебникова. В холдинг входят киберспортивная компания, ИТ-продуктовая и сервисные компании, компания по производству плюшевых игрушек, девелоперская компания и венчурная студия. Холдинг активно занимается благотворительностью через “Фундацию Течия”, в частности помогает областной детской больнице в городе Кропивницкий.

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