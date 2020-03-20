Крот та Лазебніков із холдингу TECHIIA проводять благодійний марафон для створення вакцини проти коронавірусу

Сьогодні стартує міжнародний благодійний кіберспортивний марафон із Dota 2 під назвою WeSave! Charity Play від WePlay! Esports, яка є частиною холдингу TECHIIA. Глядачі онлайн-трансляції турніру зможуть робити внески, які передадуть у міжнародні благодійні фонди CEPI та GlobalGiving. Кошти скерують на створення вакцини проти вірусу COVID-19 та боротьбу з пандемією.

Онлайн-марафон триватиме з 20 по 26 березня, а офіційна трансляція на платформі Twitch буде трьома мовами: українською, російсько ю та англійською. Завдяки партнерам трансляції матчів можна буде переглянути китайською, французькою, німецькою, португальською, турецькою, іспанською, та арабською. Так глядачі з будь-якого куточку світу зможуть долучитися до збору коштів.

WePlay! Esports створив призовий фонд у розмірі $120.000 і передбачив можливість його поповнення. Кожен, хто хоче допомогти чи прискорити створення вакцини від коронавірусу, від спонсорів до глядачів, зможе збільшити призовий фонд через онлайн-внески (донати).

Турніри WePlay! Esports традиційно збирають великі аудиторії. У січні цього року турнір WePlay! Bukovel Minor встановив світовий рекорд за тривалістю онлайн переглядів у категорії мінорів – понад 5,4 млн годин. Тож з WeSave! Charity Play засновники холдингу TECHIIA планують залучити сотні тисяч фанатів кіберспорт до важливої місії – створення вакцини проти COVID-19.

«Кошти, які нам вдасться зібрати разом із кіберспортивним ком'юніті, командами й нашими партнерами, будуть порівну розділені між двома організаціями — це GlobalGiving і CEPI. Якщо перерахування до першого фонду допоможуть принести користь практично миттєво, оскільки вони оперативно спрямовуються на закупівлю масок, апаратів штучної вентиляції легенів та необхідних для лікарень медичних засобів, то у випадку з CEPI пожертвування підуть на розробку вакцини від коронавірусу, що займе певний час», — пояснює Юрій Лазебніков, керуючий партнер холдингу TECHIIA.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) – міжнародний фонд зі штаб-квартирою в норвезькому Осло, який збирає кошти для розробки вакцини проти інфекційних захворювань та коронавірусу. GlobalGiving – глобальна благодійна фундація зі штаб-квартирою у Вашингтоні, США, яка допомагає по всьому світу не лише постраждалим від COVID-19, але й тим, хто знаходиться в зоні ризику.

Паралельно з глобальною ініціативою, засновники холдингу TECHIIA реалізовують благодійні проєкти в Україні – закуповують необхідне обладнання для лікарень в українських містах.

«Ми мобілізуємо світову кіберспортивну спільноту для вирішення глобальної цілі – якнайшвидшого створення вакцини, яка потрібна всім на планеті», – розповідає Олег Крот, керуючий партнер холдингу TECHIIA.

Компанія WePlay! Esports закликає букмекерські компанії приймати ставки на матчі благодійного турніру лише за умови передачі їх благодійним фондам CEPI та Global Giving. Стежити за розвитком турніру WeSave! Charity Play можна на сайті WePlay! Esports та на Twitch-каналах.

Довідка. TECHIIA – український технологічний холдинг, який у 2019 році об‘єднав компанії двох засновників – Олега Крота та Юрія Лазебнікова. В холдинг входять кіберспортивна компанія, ІТ-продуктова та сервісні компанії, компанія з виробництво плюшевих іграшок, девелоперська компанія та венчурна студія. Холдинг активно займається благодійністю через «Фундацію Течія», зокрема допомагає обласній дитячій лікарні у місті Кропивницький.