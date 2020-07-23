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Кроссовки - антитренд: 5 самых модных вариантов летней обуви

Четверг 23 июля 2020 09:45
Кроссовки - антитренд: 5 самых модных вариантов летней обуви
Какая обувь в моде летом 2020 (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Модные эксперты советую оставить кроссовки для пробежек

Мода последних лет на кроссовки постепенно проходит. Главным трендом снова становится женственность и легкость в образах. Модные тенденции уже этого лета показали, что нежность и естественность в образах вымещают деловой стиль, спортивный стиль и кэжуал. LITE собрал подборку самой трендовой обуви этого лета.

Главный тренд лета на босоножки с тонкой упряжкой использовал бренд Jacquemus во время своего последнего показа в пшеничных полях в часе езды от Парижа. Получился праздник урожая, как этого хотел сам Симон Порт. А гости рассажены в полях на приличной дистанции друг от друга. Что касается коллекции — натуральные и пастельные цвета. Тонкие полоски стали деталью не только модной обуви, но и одежды.

Какая обувь в моде летом 2020 (фото: Jacquemus)

Въетнамки — хит сезона и да, этим летом их точно не стоит оставлять лишь для пляжа. Ведь это одна из самых модных опций для города!

Cпортивные сандалии станут лучшим решением для тех, кто обожает спортивную, но открытую обувь. Отыскать такие несложно, так как в этом сезоне они появились у многих люксовых и демократичных брендов!

Лоферы пригодятся не только в начале осени. В сентябре погода будет переменчивой, а сейчас можно без всяких опасений выгуливать красивые туфли, сверкая тонкими щиколотками.

Мюли с открытым носком мгновенно преобразят даже самый простой образ с синими джинсами. А тебе остается лишь кайфовать от своего вида!

Ранее мы писали, что была названа самая модная вещь лета 2020.

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