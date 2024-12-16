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Кросовери Toyota почали фарбувати у фірмовий колір Mazda: названо причину

Понеділок 16 грудня 2024 13:22
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Кросовери Toyota почали фарбувати у фірмовий колір Mazda: названо причину Фото: кросовери Toyota почали фарбувати у фірмовий колір Mazda (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовери Toyota почали фарбувати у фірмовий колір Mazda. З 2025 модельного року у палітрі оновленого Corolla Cross виявився яскравий відтінок Soul Red Crystal, який раніше зустрічався лише на автомобілях Mazda.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У Toyota зазначають, що це той самий колір, знайомий за лінійкою кросоверів Mazda, а використовувати незвичайний відтінок на Corolla Cross стало можливо завдяки спільному заводу в американському штаті Алабама. Повідомляється, що за складом фарби збігаються повністю.

Купити Toyota Corolla Cross у кольорі Mazda зможуть лише американці, причому це стандартний відтінок, доступний навіть для простих комплектацій, а не прерогатива спецверсії. У такий же колір фарбують Mazda CX-50, і обидва кросовери збирають на заводі Mazda Toyota Manufacturing: така собі взаємна уніфікація.

Відтінок Soul Red Crystal складається із трьох шарів, а в поточному вигляді фарба використовується з 2016 року. Зазвичай запозичити "чужий" колір можна в рамках програм індивідуалізації: наприклад, Porsche пропонує вибирати з розширеної палітри за доплату, а в гамму додаються історичні відтінки FIAT, Aston Martin або BMW. Аналогічна ситуація з програмою BMW Individual: можна пофарбувати баварське авто в колір Porsche або Ferrari.

Кросовери Toyota почали фарбувати у фірмовий колір Mazda: названо причину

Співпраця між Mazda та Toyota виходить за рамки кольорів. Японські марки діляться один з одним гібридними силовими установками, а також трапляються випадки бейдж-інжинірингу. Наприклад, Toyota Yaris випускається за назвою Mazda2, а бензин-електрична система Mazda CX-50 взята у Toyota RAV4.

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