Кроссоверы Toyota начали красить в фирменный цвет Mazda: названа причина

Кроссоверы Toyota начали красить в фирменный цвет Mazda. С 2025 модельного года в палитре обновленного Corolla Cross оказался яркий оттенок Soul Red Crystal, который ранее встречался только на автомобилях Mazda.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В Toyota отмечают, что это тот самый цвет, знакомый по линейке кроссоверов Mazda, а использовать необычный оттенок на Corolla Cross стало возможно благодаря совместному заводу в американском штате Алабама. Сообщается, что по составу краски совпадают полностью.

Купить Toyota Corolla Cross в цвете Mazda смогут только американцы, причем это стандартный оттенок, доступный даже для простых комплектаций, а не прерогатива спецверсии. В такой же цвет красят Mazda CX-50, и оба кроссовера собирают на заводе Mazda Toyota Manufacturing: такая себе взаимная унификация.

Оттенок Soul Red Crystal состоит из трех слоев, а в текущем виде краска используется с 2016 года. Обычно позаимствовать "чужой" цвет можно в рамках программ индивидуализации: например, Porsche предлагает выбирать из расширенной палитры за доплату, а в гамму добавляются исторические оттенки FIAT, Aston Martin или BMW. Аналогичная ситуация с программой BMW Individual: можно покрасить баварское авто в цвет Porsche или Ferrari.

Сотрудничество между Mazda и Toyota выходит за рамки цветов. Японские марки делятся друг с другом гибридными силовыми установками, а также встречаются случаи бейдж-инжиниринга. Например, Toyota Yaris выпускается под названием Mazda2, а бензин-электрическая система Mazda CX-50 взята у Toyota RAV4.