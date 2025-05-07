Кросовери Renault Captur і Symbioz отримали гібридну силову установку нового покоління

Крім того, тепер до складу установки входить батарея ємністю 1,4 кВт*год проти колишньої 1,2 кіловатної. Двигун E-Tech 160 складається зі згаданого 1,8-літрового "атмосферника" з безпосереднім упорскуванням, він розвиває 109 кінських сил проти 94 сил у колишнього 1,6-літрового агрегату.

Бензиновому ДВЗ допомагає стартер-генератор на 20 сил, коробка передач роботизована. За нею встановлений електромотор, що розвиває 49 сил. Сукупна потужність установки збільшилася зі 143 до 158 кінських сил.

Оновлений Captur із установкою E-Tech 160 витрачає 4,3 літра палива на 100 кілометрів замість колишніх 4,8 літра, а з місця до "сотні" модель розганяється за 8,9 секунди. Symbioz теж став динамічнішим.

Старт продажів оновлених гібридів у Європі намічено на липень. Renault Captur E-Tech 160 буде коштувати від 28 250 євро, а Symbioz – 33 100 євро. За даними компанії, з моменту прем'єри системи E-Tech першого покоління з позначенням у 2020 році по всьому світу було продано понад 750 тисяч гібридів марки.