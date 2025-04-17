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Кросовер Volkswagen Tiguan отримав новий потужний двигун: подробиці

Фото: Volkswagen Tiguan отримав новий потужний двигун (прес-служба Volkswagen)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Volkswagen Tiguan дістався ринку США з покращеним турбомотором. Це добре знайомий EA888, якому замінили ряд деталей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На автосалоні у Нью-Йорку дебютував Tiguan у північноамериканському варіанті. Як і очікувалося, для США Volkswagen приготував більш цікаву "техніку". Так, у топ-версії SEL R-Line Turbo кросовер оснащений 2,0-літровим турбомотором, форсованим до 271 кінської сили.

Щоб збільшити віддачу на 67 сил і 69 Нм, Volkswagen встановив більший турбонагнітач, нові міцніші поршні, шатуни і колінчастий вал із азотованої сталі. Паливний насос здійснює упорскування під тиском 500 бар. Коробка передач – восьмидіапазонний "автомат", а повний привід 4Motion. Час розгону такого кросовера до сотні у Volkswagen не розкривають.

SEL R-Line Turbo за замовчуванням оснащується 20-дюймовими колісними дисками, а кузов, якому дизайнери постаралися надати спортивного вигляду, можна пофарбувати в зелений Avocado Green, світло-сірий Sandstone Uni та блакитний Monterey Blue Pearl.

У салоні топ-версії - оздоблення з натурального дерева, оббивка зі шкіри Varenna та новий комплекс із двома роздільними екранами. Діагональ центрального дисплея – 15 дюймів. Також в оснащення входять клімат-контроль, електрорегулювання, підігрів, вентиляція та масаж передніх крісел.

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