Кросовер Toyota RAV4 оновили: названі ключові зміни

Поточне покоління Toyota RAV4 випускається з 2018 року. Очікується, що наступне покоління RAV4 побачить світ у наступному році.

Найбільш суттєва зміна – це видалення передньопривідних варіантів з японської модельної лінійки авто. Зокрема, бензинові версії тепер стандартно оснащуються повним приводом, тоді як гібрид вже певний час має виключно систему повного приводу Toyota E-Four.

При цьому RAV4 2025 модельного року не зазнав серйозних зовнішніх, внутрішніх чи механічних змін. Найбільш помітним зовнішнім оновленням гібридної моделі став перехід від синього логотипу Toyota до стандартної емблеми в поєднанні з новим значком HEV з синьою крапкою на кришці багажника.

Також оновлені Toyota RAV4 у базовій комплектації тепер мають моніторинг сліпих зон, електричне стоянкове гальмо, 10,54-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, а вбудовану у бічні дзеркала підсвітку. Також повідомляється, що плагін-гібридна модель замінила алюмінієве запасне колесо на більш просту сталеву "докатку".

Оновлений RAV4 2025 року вже доступний для замовлення в Японії з 28 листопада. Ціни починаються від 21 600 доларів за базову комплектацію з бензиновим двигуном і сягають 37 700 доларів за PHEV-версію. Виробництво оновлених бензинових і гібридних варіантів починається 16 грудня.