Кросовер Renault Espace оновили: названі характеристики та ціни

Компанія Renault показала оновлений кросовер Espace. Модель нинішнього покоління дебютувала у березні 2023 року, а отже, настав час для планового оновлення. Свіжий Espace зовні наблизився до інших моделей Renault, отримавши нове оформлення передка з оптикою, як у Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Капот, задні двері та ліхтарі у кросовера теж нові. LED-фари входять до переліку стандартного обладнання, за доплату доступна матрична оптика. У гаму кольорів кузова, окрім інших, входить новий сіро-блакитний Baltic Blue Grey.

У салоні головним нововведенням став панорамний дах Solarbay площею майже два квадратні метри – найбільший у лінійці Renault. Багатошарове скло складається з дев'яти сегментів, керувати прозорістю яких можна за допомогою голосового помічника Google.

Ще одна "фішка", яку Renault застосовує вперше, - система розпізнавання користувачів. Камера "бачить" водіїв. Як тільки система розпізнає користувача, вона підлаштовує автомобіль під нього, застосовуючи параметри мультимедійної системи, положення дзеркал заднього виду та крісел.

Espace побудований на платформі CMF-CD. У рух кросовер приводить гібридна установка на базі 1,2-літрового бензинового турбомотора. Разом із тяговим електромотором та стартер-генератором він видає 200 кінських сил. Автомобіль розганяється з місця до "сотні" за 8,8 секунди. Витрата палива – 4,8 літра на 100 кілометрів, а загальний запас ходу сягає 1100 кілометрів.