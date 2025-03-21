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Кросовер Renault Espace оновили: названі характеристики та ціни

П'ятниця 21 березня 2025 14:35
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Кросовер Renault Espace оновили: названі характеристики та ціни Фото: кросовер Renault Espace оновили (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Renault показала оновлений кросовер Espace. Модель нинішнього покоління дебютувала у березні 2023 року, а отже, настав час для планового оновлення. Свіжий Espace зовні наблизився до інших моделей Renault, отримавши нове оформлення передка з оптикою, як у Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Капот, задні двері та ліхтарі у кросовера теж нові. LED-фари входять до переліку стандартного обладнання, за доплату доступна матрична оптика. У гаму кольорів кузова, окрім інших, входить новий сіро-блакитний Baltic Blue Grey.

Кросовер Renault Espace оновили: названі характеристики та ціни

У салоні головним нововведенням став панорамний дах Solarbay площею майже два квадратні метри – найбільший у лінійці Renault. Багатошарове скло складається з дев'яти сегментів, керувати прозорістю яких можна за допомогою голосового помічника Google.

Ще одна "фішка", яку Renault застосовує вперше, - система розпізнавання користувачів. Камера "бачить" водіїв. Як тільки система розпізнає користувача, вона підлаштовує автомобіль під нього, застосовуючи параметри мультимедійної системи, положення дзеркал заднього виду та крісел.

Кросовер Renault Espace оновили: названі характеристики та ціни

Espace побудований на платформі CMF-CD. У рух кросовер приводить гібридна установка на базі 1,2-літрового бензинового турбомотора. Разом із тяговим електромотором та стартер-генератором він видає 200 кінських сил. Автомобіль розганяється з місця до "сотні" за 8,8 секунди. Витрата палива – 4,8 літра на 100 кілометрів, а загальний запас ходу сягає 1100 кілометрів.

Кросовер Renault Espace оновили: названі характеристики та ціни

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