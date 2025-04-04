Кросовер Renault Austral оновили: названі двигуни та нові опції

У гаму кольорів кузова додано два нові відтінки - синій Ultramarine та білий Satin Pearl. Як і раніше доступне двокольорове забарвлення з чорним дахом. Завдяки новим елементам кузова Renault Austral виріс з 4510 мм до 4533 мм у довжину і з 1825 мм до 1830 мм завширшки. Висота (1618 мм) та колісна база (2667 мм) не змінилися.

Салон майже не змінився, але з'явилися нові передні крісла із посиленою бічною підтримкою. Вони обшиті тканиною Egée, яка на 98% складається із перероблених матеріалів. Іншим нововведенням стала покращена шумоізоляція з додатковими матами у дверях та під капотом. Зниженню рівня шуму також сприяють змінена форма бічних дзеркал та нові опори силових агрегатів.

Також з'явилася система автоматичного розпізнавання водія, камеру якої встановили на лівій передній стійці: система дізнається про людину, яка сидить за кермом, і автоматично застосовує індивідуальні налаштування сидіння, мікроклімату та медіасистеми. У Renault запевняють, що всі персональні дані не відправляються на сервери, а надійно зберігаються в самому автомобілі.

З рестайлінгом Renault Austral втратив початкові версії з механічною коробкою передач. Вони мали трициліндровий турбомотор на 1,2 л (130 к.с.). Тепер базовою стала модифікація з форсованим турбомотором 1.3 (160 к.с.), 12-вольтовим стартер-генератором та варіатором. На вершині гами залишився повноцінний гібрид Renault Austral E-Tech. Його бензиновий двигун на 1,2 літра (130 к.с.) працює у парі з тяговим електромотором (70 к.с., 205 Нм). Привід – на передні колеса, пікова потужність системи – 200 к.с. Продажі оновлених машин у Європі розпочнуться до кінця весни.