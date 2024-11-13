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Кросовер ​​Mazda CX-60 у Європі оновили: що змінилось

Середа 13 листопада 2024 15:48
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Кросовер ​​Mazda CX-60 у Європі оновили: що змінилось Фото: кросовер ​​Mazda CX-60 у Європі оновили (mazda.ua)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mazda оновила кросовер CX-60 для ринку Європи. Він зберіг колишню гаму двигунів, у тому числі дизель на 3,3 літра, але отримав модернізовану задню підвіску, новий колір кузова та матеріали оздоблення салону. Зараз кросовер доступний у трьох версіях: Exclusive-Line, Homura та Takumi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кросовер Mazda CX-60, як і раніше, пропонуватимуть у Європі тільки з гібридними силовими установками: бензиновою e-Skyactiv PHEV (328 к.с.) та дизельною e-Skyactiv D MHEV (200, або 254 к.с.). Відмінності будуть у задній підвісці, де тепер використовуються більш м'які пружини та жорсткі амортизатори, і калібруванні системи стабілізації. Зміни дозволять досягти більшого балансу між комфортом та керованістю та покращать загальні відчуття від їзди.

Кросовер ​​Mazda CX-60 у Європі оновили: що змінилось

Інші нововведення торкнулися зовнішності та салону. Так, на панелі кузовних фарб з'явився пісочний "металік" Zircon Sand, який доступний у тому числі для Mazda CX-30, MX-30 і Mazda 3. Версія CX-60 Homura тепер оформлена в стилі старшого CX-80 Homura, з оббивкою сидінь чорною "наппою", чорними стійками та стелею, а також накладками "під метал" та в матовому чорному кольорі.

Варіант Takumi, у свою чергу, ніяк не змінився і так само демонструє японську естетику, данину поваги традиційним ремеслам і навички роботи з преміальними матеріалами на кшталт клена, текстилю та натуральної шкіри.

Кросовер ​​Mazda CX-60 у Європі оновили: що змінилось

До речі, гамма двигунів CX-60 змінюється від країни до країни. Наприклад, в Японії кросовер можна замовити з атмосферним Skyactiv-G об'ємом 2,5 літра на 188 к.с. та дизельною "шісткою" Skyactiv-D 3.3 у звичайній та MHEV-версіях. В Австралії модель взагалі має ексклюзивний агрегат. Це "шістка" e-Skyactiv G 3.3 з м'якою гібридною системою.

Агрегат розвиває 284 к.с. і поєднується з восьмидіапазонним автоматом Skyactiv-Drive і повним приводом i-Activ. Цікаво, що на ринку України поєднано "японський" атмосферний двигун на 192 сили та "австралійську" агрегат на 3,3 літра.

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