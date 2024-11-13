Кросовер ​​Mazda CX-60 у Європі оновили: що змінилось

Компанія Mazda оновила кросовер CX-60 для ринку Європи. Він зберіг колишню гаму двигунів, у тому числі дизель на 3,3 літра, але отримав модернізовану задню підвіску, новий колір кузова та матеріали оздоблення салону. Зараз кросовер доступний у трьох версіях: Exclusive-Line, Homura та Takumi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кросовер Mazda CX-60, як і раніше, пропонуватимуть у Європі тільки з гібридними силовими установками: бензиновою e-Skyactiv PHEV (328 к.с.) та дизельною e-Skyactiv D MHEV (200, або 254 к.с.). Відмінності будуть у задній підвісці, де тепер використовуються більш м'які пружини та жорсткі амортизатори, і калібруванні системи стабілізації. Зміни дозволять досягти більшого балансу між комфортом та керованістю та покращать загальні відчуття від їзди.

Інші нововведення торкнулися зовнішності та салону. Так, на панелі кузовних фарб з'явився пісочний "металік" Zircon Sand, який доступний у тому числі для Mazda CX-30, MX-30 і Mazda 3. Версія CX-60 Homura тепер оформлена в стилі старшого CX-80 Homura, з оббивкою сидінь чорною "наппою", чорними стійками та стелею, а також накладками "під метал" та в матовому чорному кольорі.

Варіант Takumi, у свою чергу, ніяк не змінився і так само демонструє японську естетику, данину поваги традиційним ремеслам і навички роботи з преміальними матеріалами на кшталт клена, текстилю та натуральної шкіри.

До речі, гамма двигунів CX-60 змінюється від країни до країни. Наприклад, в Японії кросовер можна замовити з атмосферним Skyactiv-G об'ємом 2,5 літра на 188 к.с. та дизельною "шісткою" Skyactiv-D 3.3 у звичайній та MHEV-версіях. В Австралії модель взагалі має ексклюзивний агрегат. Це "шістка" e-Skyactiv G 3.3 з м'якою гібридною системою.

Агрегат розвиває 284 к.с. і поєднується з восьмидіапазонним автоматом Skyactiv-Drive і повним приводом i-Activ. Цікаво, що на ринку України поєднано "японський" атмосферний двигун на 192 сили та "австралійську" агрегат на 3,3 літра.