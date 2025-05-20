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Кросовер Infiniti QX60 оновили: названі характеристики та ключові зміни

Вівторок 20 травня 2025 14:02
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Кросовер Infiniti QX60 оновили: названі характеристики та ключові зміни Фото: кросовер Infiniti QX60 оновили (usa.infinitinews.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Infiniti QX60 другого покоління оновили. Автомобіль отримав змінений логотип з підсвічуванням, інші радіаторні грати та інший бампер з більш агресивним дизайном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Також з кришки багажника зникла фірмова емблема, зате напис Infiniti став більшим. У гамі кольорів кузова з'явився зелений Deep Emerald. Навіть у початковій комплектації тепер встановлені 20-дюймові колеса, а у дорожчих версій колеса відрізняються лише дизайном, але не розміром.

Кросовер Infiniti QX60 оновили: названі характеристики та ключові зміни

Основною зміною в салоні стала відмова від натуральної шкіри в обробці всіх версій, крім флагманської Autograph. Замість неї використовується матеріал TailorFit, який на 65% складається із перероблених відходів. Заявлено, що TailorFit ніжніше на дотик, але при цьому міцніше за традиційний шкірозамінник.

Кросовер Infiniti QX60 оновили: названі характеристики та ключові зміни

Опційна аудіосистема Bose замінена акустикою марки Klipsch, причому відразу у двох варіантах на вибір: 16 динаміків, або 20 динаміків. Нова медіасистема має розширену підтримку сервісів Google. Адаптивний круїз-контроль ProPilot Assist 2.1 набув функції трасового автопілота, з'явилися додаткові електронні помічники.

Автомобіль приводиться у рух чотирициліндровим турбомотором 2,0 VC-Turbo зі змінним ступенем стиснення, який видає 272 к.с. та 388 Нм. Йому асистує дев'ятиступінчастий "автомат", можна вибрати між переднім та повним приводом.

Кросовер Infiniti QX60 оновили: названі характеристики та ключові зміни

Кросовери Infiniti QX60 продовжать випускати на заводі у місті Смірна (штат Теннессі), і навіть двигуни для них мають американське походження, що в контексті митних війн має дати QX60 цінову перевагу щодо конкурентів. У продажу оновлені кросовери з'являться влітку.

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