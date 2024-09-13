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У Кропивницькому викрили голову ВЛК на "схемі" для ухилянтів

П'ятниця 13 вересня 2024 15:41
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У Кропивницькому викрили голову ВЛК на "схемі" для ухилянтів Фото: у Кропивницькому викрили голову ВЛК на "схемі" для ухилянтів (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Кропивницькому викрито голову військово лікарської комісії (ВЛК) на "схемі" з продажу "білих" військових квитків. "Послуга" коштувала від 2 до 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

Навесні 2024-го голова ВЛК налагодив "схему" з визнання "непридатними" до служби чоловіків. "Послуга" коштувала від 2 до 10 тисяч доларів. Ціна залежала від складності оформлення документів.

"До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних", - пише ДБР.

Фото: у Кропивницькому викрили голову ВЛК на "схемі" для ухилянтів (dbr.gov.ua)

Протягом пів року обидва заробили на "схемі" понад мільйон гривень.

Що загрожує

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігурантів та встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб.

Затриманим повідомили про підозру одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Обидвом загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Національна поліція України тим часом викрила на хабарі заступника керівника Івано-Франківського ОТЦК й двох службовців районного ТЦК.

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ВЛК Кропивницький
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