У Кропивницькому придумали як "каратимуть" неповнолітніх порушників

У Кропивницькому неповнолітніх порушників залучатимуть до громадських робіт. Це дозволить посприяти їх соціальній адаптації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову пресслужби міської ради Кропивницького Сергія Якуніна в коментарі " Суспільному ".

Відповідне рішення вже було ухвалено виконавчим комітетом міської ради.

Як розповів Якунін, у Кропивницькому було визначено чотири комунальні заклади, де працюватимуть неповнолітні порушники. В першу чергу мова йде про об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, де їх залучатимуть до виконання ремонтів приміщень.

Зокрема у міській бібліотеці дітей можуть долучити до сортування, а також ремонту пошкоджених книг. Вони зокрема займатимуться упорядкуванням книжкових фондів, допомагатимуть з веденням картотеки читачів, розподілятимуть літературу за напрямками й допомагатимуть в оформленні виставок, стендів й стелажів.

Також неповнолітніх можуть долучити до: