В Кропивницком на митинге потребовали увольнения налоговика Афонина

В Кропивницком сотрудники ООО "Кировоградпостач", "Титан-Кировоград", ООО "Прогресс-2010" на акции протеста требовали увольнения первого заместителя начальника ГФС в Кировоградской области Дмитрия Афонина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как заявили участники митинга, Афонин "кошмарил" каждое из их предприятий. Например, по их словам, в результате вымогательства фискалов на "Кировоградпостаче" пришлось уволить уже 100 сотрудников, а на предприятии "Прогресс – 2010" два цеха ушли в вынужденный отпуск.

По словам протестующих, на "Кировоградпостаче" во время обысков никак не удавалось найти "левые" печати, поэтому решили обвинить компанию в изготовлении спирта вместо омывателя и изъять оборудование. При этом экспертиза это опровергла.

Активисты также утверждают, что имущество "Титан-Кировоград" арестовали в рамках чужого уголовного производства. Фискалы сначала арестовали 8 тонн горючего, которое якобы не соответствовало ГОСТу. Когда экспертиза это опровергла, ресурс компании вернули, но только "на бумагах". Более того, часть дизтоплива – 2 тонны –исчезла, хотя оно было под круглосуточным наблюдением именно Афонина, утверждают протестующие.

"На фирму "Титан" безосновательно было возбуждено уголовное дело. Благодаря тому, что мы обратились в совет бизнес-омбудсмена, наше уголовное дело было закрыто. Прошел год и открыли дело по предприятию, к которому мы вовсе не имеем отношения. Нас привлекли туда и арестовали наше имущество", - рассказала предысторию директор ООО "Титан-Кировоград" Татьяна Радионова.

Участники акции с ждут приезда в Кропивницкий президента Владимира Зеленского, чтобы рассказать о давлении на предприятия.