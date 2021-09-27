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У кронпринца Иордании подтвердили COVID. Король и королева ушли на карантин

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Понедельник 27 сентября 2021 20:12
У кронпринца Иордании подтвердили COVID. Король и королева ушли на карантин Фото: принц Иордании Аль-Хусейн бен Абдалла (facebook.com/princehusseinbinabdullah2)
Автор: Валерия Полищук

У наследного принца Иордании Аль-Хусейна бен Абдаллы подтвердили заражение коронавирусом. В связи с этим король Иордании Абдалла II и его жена королева Рания ушли на карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

"Наследный принц Аль-Хусейн проявляет легкие симптомы, но в остальном находится в очень хорошем состоянии здоровья", - говорится в сообщении.

Принц, по информации представителей королевского двора Иордании, получил положительный тест во время прохождения обычного обследования.

Король и королева Иордании в свою очередь получили отрицательные результаты на COVID, но так как они контактировали с принцем, в соответствии с действующим протоколом, будут помещены на карантин.

При этом в пресс-службе королевского дворца добавили, что король и королева будут находиться на карантине в течение пяти дней, поскольку они вакцинировались от COVID.

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