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Крок до справедливості: країни ЄС почали запроваджувати податок на надприбутки енергокомпаній

Фото: Австрія обклала податком надприбутки енергокомпаній (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Австрії оголосив про запровадження податку на непередбачуваний прибуток для енергетичних компаній, який становитиме до 40% для нафтогазових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей крок реалізує загальноєвропейську угоду про збирання у розмірі не менше 33%, спрямовану на перерозподіл частини додаткового доходу, отриманого енергетичними компаніями завдяки різкому зростанню цін, яке значною мірою спричинене вторгненням Росії в Україну.

"Насправді це військові дивіденди", - сказав віце-канцлер Австрії Вернер Коглер із партії "зелених" у коаліційному уряді, який очолюють консерватори, про додаткові прибутки на прес-конференції, присвяченій податковим планам.

"Важливо те, що ми робимо крок до більшої справедливості", - сказав Коглер, додавши, що ціни, які сплачують споживачі, різко зросли.

Для нафтогазових компаній збір у розмірі до 40% застосовуватиметься до прибутку, який на 20% перевищує середній показник за попередні чотири роки, але компанії можуть знизити ставку податку до 33%, якщо інвестуватимуть у відновлювані джерела енергії.

Податок застосовуватиметься заднім числом з 1 липня цього року до кінця наступного року.

Окрема система застосовуватиметься до енергетичних компаній, коли вони отримують 140 євро за мегават-годину електроенергії. Цей податок застосовуватиметься з 1 грудня цього року до кінця 2023 року.

Збори повинні становити приблизно від 2 до 4 млрд євро, заявив на прес-конференції міністр фінансів Магнус Бруннер.

Нагадаємо, країни-члени ЄС затвердили надзвичайні збори із надприбутків енергетичних компаній .

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ЕлектроенергіяАвстрія