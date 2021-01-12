Кризисные потери: внешний товарооборот Украины за год упал на 6%

Объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за 2020 год составил 49,216 млрд долларов, что на 2% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 10% до 54,219 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 5,003 млрд долларов (в 2019 году - 10,353 млрд долларов).

Экспорт продовольствия за январь 2020 года составил 22,200 млрд долларов, что примерно на уровне 2019 года. Экспорт металлов сократился на 12% до 9,058 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров упал на 35% до 7,961 млрд долларов.

Напомним, по данным Всемирного банка, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются на текущем уровне с дальнейшим небольшим ростом в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины во время кризиса. По итогам 9 месяцев 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,9% (10,855 млрд долларов).