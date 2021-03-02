Из-за кризиса в "зеленой" энергетике проекты ВЭС за средства европейцев могут остановиться, - ЕУЭА
Из-за кризиса неплатежей в секторе "зеленой" энергетики инвестиции в Тилигульскою ВЭС, которая в ближайшее время начнет строиться за счет европейцев, могут быть последними для отрасли.
Об этом заявили в Европейско-Украинскоом энергетическом агентстве (ЕУЭА).
"Хорошая новость (строительство, - ред.), несмотря на те вызовы, которые сегодня стоят перед производителями и инвесторами ВИЭ и затрудняют привлечение внешнего финансирования через нестабильную и непредсказуемую государственную политику", - указывают в агентстве.
Они напомнили, что на Тилигульской ВЭС будут установлены ветротурбины компании Vestas мощностью 6 МВт каждая. Строительные работы начнутся в марте и продлятся до конца 2021 года.
При этом они подчеркнули, что строительство ветростанции происходит за средства от привлеченных ранее еврооблигаций, поэтому из-за кризиса неплатежей является риск, что больше иностранных инвестиций в данный сектор не будет.
"Надеемся, что ситуация в секторе возобновляемой энергетики стабилизируется и вложенные инвестиции будут только началом для оживления сектора, поскольку отсутствие постоянства в государственной политике отмечает, что такая инвестиция может стать последней в сфере ВИЭ", - отметила директор ЕУЭА Александра Гуменюк.
Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) к концу 2020 года, однако этого не произошло.
По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина относительно выплаты других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.
По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.