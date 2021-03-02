Через кризу в "зеленій" енергетиці проекти ВЕС за кошти європейців можуть зупинитись, - ЄУЕА
Через кризу неплатежів в секторі "зеленої" енергетики інвестиції в Тилігульську ВЕС, яка в найближчим часом почне будуватися за кошти європейців, можуть бути останніми для галузі.
Про це заявили в Європейсько-Українському енергетичному агентстві (ЄУЕА).
"Гарна новина (будівництво, - ред.), не зважаючи на ті виклики, які сьогодні стоять перед виробниками і інвесторами ВДЕ та ускладнюють залучення зовнішнього фінансування через нестабільну та непрогнозовану державну політику", - вказують в агентстві.
Вони нагадали, що на Тилігульській ВЕС будуть встановлені вітротурбіни компанії Vestas, потужністю 6 МВт кожна. Будівельні роботи почнуться в березні та триватимуть до кінця 2021 року.
При цьому вони підкреслили, що будівництво вітростанції відбувається за кошти від залучених раніше єврооблігацій, тому через кризу неплатежів є ризик, що більше іноземних інвестицій в даний сектор не буде.
"Сподіваємось, що ситуація в секторі відновлюваної енергетики стабілізується і вкладені інвестиції будуть лише початком для пожвавлення сектору, оскільки відсутність сталості у державній політиці позначатиме, що така інвестиція може стати останньою у сфері ВДЕ", - зазначила директорка ЄУЕА Олександра Гуменюк.
Нагадаємо, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.
Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося.
Станом на 1 березня виплачено тільки 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.
На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.