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Кризис на рынке недвижимости Китая: акции Evergrande упали до рекордно низкого уровня

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Среда 08 декабря 2021 17:59
Кризис на рынке недвижимости Китая: акции Evergrande упали до рекордно низкого уровня Фото: Кризис на рынке недвижимости Китая разрастается (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Акции China Evergrande Group достигли рекордно низкого уровня в среду, 8 декабря. Пропущенный срок выплаты долга подверг девелопера риску стать крупнейшим неплательщиком в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Неспособность Evergrande выплатить 82,5 миллиона долларов процентных выплат по долларовым облигациям 6 ноября может вызвать перекрестный дефолт по международным облигациям на сумму примерно 19 миллиардов долларов, что может иметь последствия для экономики Китая и не только.

Хотя 30-дневный льготный период истек, Evergrande не объявила о том, объявлен ли по облигациям формальный дефолт.

Evergrande ранее был ведущим девелопером Китая, реализовав более 1300 проектов в сфере недвижимости. Имея обязательства в размере 300 миллиардов долларов, он сейчас находится в эпицентре кризиса в Китае в этом году, который разорил почти дюжину более мелких фирм.

Напомним, китайский девелопер Evergrande 12 октября пропустил третий раунд выплат по облигациям за три недели. Это усилило опасения рынка по поводу заражения других застройщиков.

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