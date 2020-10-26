Кризис продолжается: потребление электроэнергии в Украине падает

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

В течение недели 19-25 октября общее потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило около 2,74 млрд кВт·час. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление в рабочие дни снизилось на 0,8%, а в выходные - на 2,8%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, с начала октября объем потребления составил чуть более 9,2 млрд кВт·ч, что на 0,5% меньше прогнозного значения.

В то же время, в течение недели 19-25 октября 2020 года потребление электроэнергии относительно предыдущей недели увеличилось на 7,7%. В частности, значительно возросло электропотребление в рабочие дни - на 8,2% до 396 млн кВт·ч, в выходные - на 5,4% до 378,5 млн кВт·час.

"Такое повышение объясняется, прежде всего, снижением среднесуточной температуры и началом отопительного сезона по всей стране", - говорится в сообщении.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в сентябре 2020 года было практически равно уровню сентября 2019 года: 9,097 млрд кВт∙ч против 9,094 млрд кВт∙час. Основным драйвером роста является население, которое увеличило потребление на 3,4%.

Отметим, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе практически вышло на уровень потребления 2019 года и составило 9,364 млрд кВт∙ч. Это лишь на 0,01% меньше прошлого года (9,370 млрд кВт∙ч).