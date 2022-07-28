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Кризис в отрасли ГМК оказывает давление на платежный баланс, курс гривны и занятость, - экономисты

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Четверг 28 июля 2022 14:19
Кризис в отрасли ГМК оказывает давление на платежный баланс, курс гривны и занятость, - экономисты Фото: кризис в отрасли ГМК оказывает давление на платежный баланс, курс гривны и занятость (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артем Горовенко

Украина сократила экспорт металла почти на 50%, до $3,22 млрд. По итогам 2022 года, по прогнозам, продажи металлургов могут упасть в три-шесть раз. Это ухудшает экономическое положение, поскольку недополученные миллиарды долларов оказывают давление на платежный баланс Украины и на уровень занятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономистов в статье для Forbes.

"Падение экспорта связано с блокированием украинских портов, и компенсировать это железнодорожными перевозками в ближайшее время вряд ли удастся. Вывезти большие объемы по железной дороге невозможно из-за пробок на пограничных переходах. Негативно на экспортеров повлияла и смена конъюнктуры на глобальном рынке: с конца марта до 14 июля горячекатаный прокат подешевел почти в 2,3 раза, арматура - на 28,9%", - пишет издание.

К тому же, если раньше экспортеры платили за доставку своей продукции до украинских портов $6/т, то теперь лишь за то, чтобы довезти товар до западной границы, вынуждены платить в три раза больше - $18/т. Это снижает привлекательность экспорта металлопродукции, указывают журналисты. Все это повлекло значительное падение объемов производства.

"В июне 2022 года "Арселормиттал Кривой Рог" был загружен менее чем на 10%, "Интерпайп сталь" Виктора Пинчука - на две трети, "Запорожсталь" - на 30%, говорят в "Укрметалургпромі". В целом все метпредприятия работают в среднем на 20-25% от своей производственной мощности: если в прошлом году за первое полугодие металлургические производители выпустили почти 11 млн т стали, то в этом году вдвое меньше - лишь 4,5 млн т", - пишет издание.

Опрошенные изданием экономисты отмечают: уменьшение экспорта металла - удар по платежному балансу. Так, старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов отметил: в 2021 году экспорт черных металлов составил $16 млрд, или почти четверть общего объема.

"Только за первое полугодие падение экспорта металла привело к недополучению валютной выручки в $3,2 млрд. Это окажет давление на платежный баланс, на курс, на занятость и потребление", - цитирует журнал глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.

В 2022 году возобновления экспорта к прошлым объемам не будет, ожидает Дмитрий Горюнов. По его оценкам, экспорт будет сокращаться и в дальнейшем - из-за общего сокращения производства и логистических трудностей.

Напомним, ранее о кризисе в ГМК заявлял руководитель аналитического центра развития рыночной экономики CMD Ukraine Игорь Гужва. По его убеждению, власть должна немедленно принять меры для поддержки металлургического сектора, чтобы удержать экономику Украины, и снизить тарифное нагрузки.

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