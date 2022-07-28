Криза у галузі ГМК чинить тиск на платіжний баланс, курс гривні та зайнятість, - економісти

Україна скоротила експорт металу майже на 50%, до $3,22 млрд. За підсумками 2022 року, за прогнозами, продажі металургів можуть впасти в три-шість разів. Це погіршує економічний стан, оскільки недоотримані мільярди доларів чинять тиск на платіжний баланс України та на рівень зайнятості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економістів в статті для Forbes .

"Падіння експорту повʼязане із блокуванням українських портів, і компенсувати це залізничними перевезеннями найближчим часом навряд чи вдасться. Вивезти великі обсяги залізницею неможливо через затори на прикордонних переходах. Негативно на експортерів вплинула і зміна конʼюнктури на глобальному ринку: з кінця березня до 14 липня гарячекатаний прокат подешевшав майже в 2,3 раза, арматура - на 28,9%", - пише видання.

До того ж, якщо раніше експортери платили за доставку своєї продукції до українських портів $6/т, то тепер лише за те, щоб довезти товар до західного кордону, змушені платити втричі більше - $18/т. Це знижує привабливість експорту металопродукції, вказують журналісти. Все це спричинило значне падіння обсягів виробництва.

"У червні 2022 року "АрселорМіттал Кривий Ріг" був завантажений менш ніж на 10%, "Інтерпайп сталь" Віктора Пінчука - на дві третини, "Запоріжсталь" - на 30%, говорять в "Укрметалургпромі". Загалом усі метпідприємства працюють у середньому на 20-25% від своєї виробничої потужності: якщо минулого року за перше півріччя металургійні виробники випустили майже 11 млн т сталі, то цього року вдвічі менше - лише 4,5 млн т", - пише видання.

Опитані виданням економісти наголошують: зменшення експорту металу - удар по платіжному балансу. Так, старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов зазначив: у 2021 році експорт чорних металів становив $16 млрд, або майже четвертину загального обсягу.

"Лише за перше півріччя падіння експорту металу призвело до недоотримання валютного виторгу в $3,2 млрд. Це чинитиме тиск на платіжний баланс, на курс, на зайнятість та споживання", - цитує журнал голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка.

У 2022 році відновлення експорту до минулих обсягів не буде, очікує Дмитро Горюнов. За його оцінками, експорт буде скорочуватися і надалі - через загальне скорочення виробництва та логістичні труднощі.

Нагадаємо, раніше про кризу в ГМК заявляв керівник аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD Ukraine Ігор Гужва. На його переконання, влада має негайно вжити заходів для підтримки металургійного сектору, щоб втримати економіку України, і знизити тарифне навантаження.