Кризис с КСУ: в Раде разработали законопроект по контролю судей

Рабочая группа Верховной рады разработала законопроект, призванный урегулировать конституционный кризис в Украине. Документ предусматривает создание механизма контроля за соблюдением судьями антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
По словам нардепа, законопроект предусматривает внесение изменений в закон о предотвращении коррупции, чтобы привести его в редакцию, которая действовала до скандального решения КСУ от 27 октября. Механизм, который предлагает рабочая группа Рады будет включать три основных момента:
"Законопроектом также предусматривается запрет для НАЗК вносить предписания по вопросам, которые непосредственно касаются осуществления судьей правосудия, а также осуществление судьей КСУ конституционного производства", - добавила Совгиря.
Напомним, 4 декабря парламент вернул ответственность за ложь в декларациях. Нардепы поддержали компромиссный документ №4460-д. Ответственность за недостоверное декларирование была отменена КСУ 27 октября.