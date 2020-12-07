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Кризис с КСУ: в Раде разработали законопроект по контролю судей

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 21:41
Кризис с КСУ: в Раде разработали законопроект по контролю судей
Фото: судьи Конституционного суда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Рабочая группа Верховной рады разработала законопроект, призванный урегулировать конституционный кризис в Украине. Документ предусматривает создание механизма контроля за соблюдением судьями антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, законопроект предусматривает внесение изменений в закон о предотвращении коррупции, чтобы привести его в редакцию, которая действовала до скандального решения КСУ от 27 октября. Механизм, который предлагает рабочая группа Рады будет включать три основных момента:

  • порядок проверки деклараций и мониторинга жизни судей НАПК будет утверждать по согласованию с Высшим советом правосудия и КСУ;
  • ВСП и собрание судей КСУ будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей;
  • порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей будет разрабатываться НАПК в месячный срок и в месячный срок будет согласовываться с ВРУ и КСУ, а в случае отсутствия согласования полная проверка деклараций судей будет проводиться в общем порядке.

"Законопроектом также предусматривается запрет для НАЗК вносить предписания по вопросам, которые непосредственно касаются осуществления судьей правосудия, а также осуществление судьей КСУ конституционного производства", - добавила Совгиря.

Напомним, 4 декабря парламент вернул ответственность за ложь в декларациях. Нардепы поддержали компромиссный документ №4460-д. Ответственность за недостоверное декларирование была отменена КСУ 27 октября.

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