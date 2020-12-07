Криза з КСУ: в Раді розробили законопроект щодо контролю за суддями

Фото: судді Конституційного суду (РБК-Україна)

Робоча група Верховної ради розробила законопроект, покликаний врегулювати конституційну кризу в Україні. Документ передбачає створення механізму контролю за дотриманням суддями антикорупційного законодавства.

Про це повідомила представник парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, законопроект передбачає внесення змін у закон про запобігання корупції, щоб привести його у редакцію, яка діяла до скандального рішення КСУ від 27 жовтня. Механізм, який пропонує робоча група Ради включатиме три основні моменти:

порядок перевірки декларацій та моніторингу життя суддів НАЗК буде затверджувати за погодженням з Вищою радою правосуддя та КСУ;

ВРП та збори суддів КСУ матимуть повноваження вносити НАЗК обов’язкові до розгляду подання про усунення порушень, які містять ознаки порушення гарантій незалежності суддів;

порядок повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів розроблятиметься НАЗК в місячний строк і в місячний строк погоджуватиметься з ВРП та КСУ, а у разі відсутності погодження повна перевірка декларацій суддів буде проводитися в загальному порядку.

"Законопроектом також передбачається заборона для НАЗК вносити приписи з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею КСУ конституційного провадження", - додала Совгиря.

Нагадаємо, 4 грудня парламент повернув відповідальність за брехню в деклараціях. Нардепи підтримали компромісний документ №4460-д. Відповідальність за недостовірне декларування була скасована КСУ 27 жовтня.