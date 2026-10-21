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Криза в Олешках: віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування

00:09 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Криза в Олешках: віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування Фото: віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно (з відкритих джерел)
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Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Піни Нічерно в Х.

Чиновниця ЄП закликала до негайного гуманітарного перемир’я, доставки продуктів і медикаментів та безпечної евакуації жителів, які хочуть залишити місто.

"Щоб привернути міжнародну увагу до цієї надзвичайної ситуації, я розпочала голодування. Але ця боротьба не може бути лише моєю", - написала вона.

Пічерно закликала громадські організації, громадян, а також національні й місцеві інституції долучитися до ненасильницької акції.

За її словами, неободохідно вимагати припинення вогню з гуманітарною метою, допуску до міста првольства та ліків і створення умов для безпечного виїзду цивільних.

Замголови ЄП також наголосила, що її ініціатива 0 підтримати зусилля Папи Римського Лева XIV та всіх, хто намагається запобігти масштабній гуманітарній трагедії.

"Жителів Олешок не можна залишати напризволяще. Настав час діяти разом, щоб дипломатія дала реальні результати й ніхто не помирав у тиші", - заявила вона.

Олешки в окупації

Як відомо, у тимчасово окупованому місті вже кілька місяців поглиблюється гуманітарна криза. Жителі стикаються з нестачею їжі, ліків і медичної допомоги, а можливості виїхати залишаються вкрай обмеженими через бойові дії та заміновані дороги.

За даними, наведеними в повідомленнях про ситуацію в місті, там залишаються близько двох тисяч цивільних. Небезпека загрожує як тим, хто не може виїхати, так і тим, хто намагається залишити окуповану територію.

Раніше Папа Римський Лев XIV обговорив гуманітарну ситуацію в Олешках із президентом Володимиром Зеленським.

Потім понтифік зателефонував диктатору Володимиру Путіну і закликав до врегулювання в Олешках.

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