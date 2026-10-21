ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кризис в Олешках: вице-президент Европарламента объявила голодовку

00:09 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Кризис в Олешках: вице-президент Европарламента объявила голодовку Фото: вице-президент Европарламента Пина Пичерно (из открытых источников)
Додати як бажане джерело в Google

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пины Ничерно в Х.

Чиновница ЕП призвала к немедленному гуманитарному перемирию, доставке продуктов и медикаментов и безопасной эвакуации жителей, желающих покинуть город.

"Чтобы привлечь международное внимание к этой чрезвычайной ситуации, я начала голодовку. Но эта борьба не может быть только моей", - написала она.

Печерно призвала общественные организации, граждан, а также национальные и местные институции присоединиться к ненасильственной акции.

По ее словам, необходимо требовать прекращения огня в гуманитарных целях, допуска в город провольства и лекарств и создания условий для безопасного выезда гражданских.

Замглавы ЕП также подчеркнула, что ее инициатива 0 поддержать усилия Папы Римского Льва XIV и всех, кто пытается предотвратить масштабную гуманитарную трагедию.

"Жителей Олешек нельзя оставлять на произвол судьбы. Пора действовать вместе, чтобы дипломатия дала реальные результаты и никто не умирал в тишине", - заявила она.

Олешки в оккупации

Как известно, во временно оккупированном городе уже несколько месяцев усугубляется гуманитарный кризис. Жители сталкиваются с нехваткой пищи, лекарств и медицинской помощи, а возможности уехать остаются крайне ограниченными из-за боевых действий и заминированных дорог.

По данным, приведенным в сообщениях о ситуации в городе, там остаются около двух тысяч гражданских. Опасность угрожает как тем, кто не может уехать, так и тем, кто пытается покинуть оккупированную территорию.

Ранее Папа Римский Лев XIV обсудил гуманитарную ситуацию в Олешках с президентом Владимиром Зеленским.

Затем понтифик позвонил по телефону диктатору Владимиру Путину и призвал к урегулированию в Олешках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Европарламент Олешки
Новости
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко