Криза на енергоринку постійно поглиблюється через борги, - нардеп

Український енергетичний сектор опинився у глибокій системній кризі через масштабні борги, управлінський хаос та неефективне законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутат Олексія Кучеренка.

"Я констатую, так само, до речі, як і зала парламентська, яка підтримала звіт тимчасової слідчої комісії, і колеги з тимчасової слідчої комісії, що у нас в енергетиці створився величезний колапс і законодавчий, і управлінський", - наголосив депутат.

На його переконання, чинне законодавство в енергетиці й комунальній сфері практично не працює, що лише поглиблює проблеми і залишає споживачів без реального захисту.

"Практично жодний законопроект як в енергетиці, так і в комуналці не працює. І сьогодні просто система зайшла в глухий кут", - додав Кучеренко.

За його словами, до існуючих викликів додалися багатомільярдні борги, які охопили не лише електроенергетичний сектор, а й теплокомуненерго та водопостачання.

"Величезні борги як в газовому, так і в енергетичному секторі, в секторі теплокомуненерго, в секторі водопостачання, накопичення боргів, неврегульованість безлічі питань. Повна відсутність захисту споживача", - підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська заявила, що через проблему невиплати боргів "Гарантованим покупцем" інвестори не мають зацікавленості вкладати кошти в будівництво зеленої енергетики.