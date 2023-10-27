Криза на Близькому Сході впливає на безпеку в ЄС, - фон дер Ляєн

Напад ХАМАС на Ізраїль та подальша криза на Близькому Сході негативно впливає не тільки на ситуацію в регіоні, але і на безкепу в Європі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила, що на фоні конфлікту в Європі поширюються злочини на антисемітському підґрунті та розповсюджується "мова ворожнечі".

"Ця криза мала вплив на внутрішню безпеку в ЄС, спричинила проблему швидкого поширення онлайн "мови ненависті" та терористичної пропаганди. Є зростаючий ризик, що це може перерости у насильство та у терористичні дії", - наголосила Фон дер Ляєн.

Вона заявила, що ЄС буде "дуже пильним" щодо таких злочинів та дій, а також закликала лідерів країн-членів прийняти пропозицію щодо включення випадків поширення "мови ненависті" та "дії ненависті" до переліку злочинів ЄС.

Криза на Близькому Сході

7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти бойовиків, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ завдає ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

Крім цього, останній тиждень афілійовані з Іраном угрупування наносять удари по силам США на Близькому Сході. За словами заступника прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера в період з 17 по 24 жовтня військові США на Близькому Сході були більш як 10 разів атаковані дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Іран, використовуючи свої проксі намагається досягти ескалації конфілкту та показати США та Ізраїлю свою спроможність вести війну.

США, в свою чергу, відреагували на ситуацію посиленням своїх підрозділів в регіоні та ударами по іранським об'єктам в Сирії 27 жовтня.

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