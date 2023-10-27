Іран та його проксі хочуть показати готовність воювати проти США та Ізраїлю, - ISW

Іран та його "вісь опору" (проксі-утворення по типу ХАМАС чи "Хезболли") намагаються продемонструвати свою спромомжність і готовність до ескалації конфлікту на Близькому Сході та початку війни проти США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ісламський опір Іраку - коаліція підтримуваних Іраном іракських ополченців щодня атакувала позиції американських військових в Іраку та Сирії, починаючи з 18 жовтня.

У цих атаках угруповання використовувало безпілотники та ракети, у результаті яких один американський військовий був убитий і десятки поранені. Група постійно завдавала ударів по певних місцях, наприклад, по авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку, а також поступово розширювала свої атаки на нові місця в Іраку та Сирії.

24 жовтня ополченці, яких підтримує Іран, погрожували продовжити атаку на позиції США в Кувейті та Об’єднаних Арабських Еміратах. Рух хуситів у Ємені окремо 19 жовтня намагався атакувати Ізраїль безпілотниками та крилатими ракетами. Есмінець ВМС США та засоби ППО Саудівської Аравії перехопили атаку над Червоним морем, перш ніж вона завдала удару по Ізраїлю.

Іран і "вісь опору" готуються до того, що війна в Ізраїлі переросте в регіональний конфлікт, який ведеться на кількох фронтах. З цією метою вони намагаються наростити свою військову присутність у Сирії та Лівані.

Сили КВІР "Кудс" координували розгортання сотень підтримуваних Іраном бойовиків у південному Лівані та південно-західній Сирії з початку війни. До числа таких бойовиків входять, зокрема, військові інженери та ракетні експерти. Крім того, Ізраїль здійснив кілька авіаударів по міжнародних аеропортах Дамаска та Алеппо з 12 жовтня та вказав, що ці авіаудари мають на меті перешкодити Ірану перемістити зброю в Сирію та/або відкрити звідти фронт проти Ізраїлю.

Іран заявляв, що Сполучені Штати та Ізраїль винні в будь-якій подальшій ескалації війни, одночасно знімаючи з себе будь-яку відповідальність. Іранські офіційні особи та засоби масової інформації неодноразово наголошували на ролі Сполучених Штатів та Ізраїлю в розпалюванні війни та контрастно заявляли про те, що Іран є відповідальним гравцем, який не піддається ескалації.

" Цей наратив ігнорує той факт, що Іран уже сприяв поширенню цієї війни на Ліван, Ірак, Сирію та Ємен, скеровуючи своїх проксі-партнерів у ці країни для нападу на цілі США та Ізраїлю", - зазначили аналітики.

Іранські офіційні особи та засоби масової інформації окремо повідомили, що вони мають підтримку населення у боротьбі з регіональною війною проти Сполучених Штатів та Ізраїлю, якщо вона вибухне.

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

За словами заступника прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера в період з 17 по 24 жовтня військові США на Близькому Сході були більш як 10 разів атаковані дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії.

В результаті, було поранено два десятки американських військовослужбовців. Раніше Джон Кірбі заявляв, що США реагуватимуть у разі ескалації на Близькому Сході. Американські військові готуються як до захисту, так і до реагування у разі потреби.

Також Кірбі заявив, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.

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