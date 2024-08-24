Крізь війни та революції. Яким був шлях України до незалежності

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Українська революція

Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 історики називають відновленням державності, адже вперше національна держава постала за часів Української революції (національно-визвольних змагань) 1917-1921 років.

Від неї сучасна Україна "успадкувала" герб, прапор і гімн, грошову одиницю гривню, українську як державну мову, принцип соборності. У період національно-визвольних змагань були створені державні інституції: перший український парламент (Центральна Рада) та перший український уряд (Генеральний Секретаріат Центральної Ради).

Самостійність Української народної республіки (УНР) була затверджена 1918 року на тлі війни з більшовиками, які наступали на Київ. Мужність та патріотизм молодих українців у бою під Крутами допомогли призупинити просування загонів ворога. УНР виграла час для участі в укладенні Берестейського миру, за яким отримала міжнародне визнання та військову допомогу.

Попри нестабільну політичну ситуацію, кілька змін влади та остаточний перехід країни під контроль більшовиків на довгі роки, в період Української революції у 1919 році відбулася ще одна знакова подія – проголошення Акту Злуки земель УНР та ЗУНР в єдину соборну Україну.

Фото: Софійська площа в Києві у день проголошення Акту Злуки 22 січня 1919 (memory.gov.ua)

Друга світова. Відновлення державності та боротьба УПА

Територія України була повністю окупована німецькими військами та потерпала від найбільш кровопролитних боїв Другої світовій війни. Однак у ті роки українці також продовжували боротися за самостійність країни.

30 червня 1941 після відходу радянських військ із Львова Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери (ОУН(б) проголосила Акт відновлення Української Держави. Цей процес охопив усю територію західних областей, Житомирську та західні райони Київської області, де представники ОУН проголошували Акт на велелюдних зборах.

Фото: Львів у день проголошення Акту відновлення Української держави (wikimedia.org)

У відповідь нацисти почали масові арешти українських патріотів. Зважаючи на це, ОУН перейшла у підпілля і організувала рух опору німцям та червоноармійцям, а вже наприкінці 1942 року була створена Українська повстанська армія (УПА).

Своєю метою УПА вбачало підготовку потужного повстання, яке повинно було розпочатися в момент, коли СРСР і Німеччина виснажать один одного, а потім створення самостійної єдиної держави, що мала містити в собі всі етнічні українські землі.

Після поразки нацистської Німеччини і закінчення Другої світової війни УПА боролася за незалежність України у протистоянні з комуністичним тоталітарним режимом. Супротив у підпіллі тривав до середини 1950-х.

Історичний Акт. Як проголошували незалежність

Останній місяць літа 1991 року був насичений подіями. На тлі путчу в Москві та спроби відсторонити від влади радянського лідера Горбачова, 24 серпня десятки тисяч киян зібралися на мітинг під будівлею Верховної ради. Того дня у парламенті проходило позачергове засідання.

Через високий градус напруги серед мітингуючих депутати вирішили транслювати події із зали Ради на вулицю. Подібна трансляція проводилася вперше.

В результаті засідання більшість депутатів проголосувала за ухвалення Акту проголошення незалежності України. Текст документу складався з 93 слів, був набраний на друкарській машинці та вміщався на одному папірці.

Цікаво, що чернетку Акту написали вранці 23 серпня Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко у шкільному зошиті. Для документа вибрали термін "акт", бо слово "закон" видавалося їм надто буденним і натякало на багаторазову дію.

Безпосередньо на Акті депутати залишали написи: "Слава Україні", "Ще не померла і не помре", "Від сьогодні – будьмо".

Революції за часів незалежності

Після набуття незалежності українці продовжили відстоювати курс на демократичний розвиток країни. Але дії влади змушували громадян виходити на протести, які дали поштовх доленосним змінам.

Помаранчева революція

У листопаді 2004 року люди вийшли на Майдан через масові фальсифікації під час виборів президента. Прихильники кандидата Віктора Ющенка зібралися у центрі Києва з вимогою визнати недійсними результати голосування, згідно з якими переміг Віктор Янукович.

Фото: Помаранчева революція (Getty Images)

Українцям тоді вдалося домогтися проведення повторного другого туру виборів. У результаті лідером держави став Ющенко, а Верховна рада ухвалила зміни до Конституції щодо зменшення президентських повноважень.

Революція Гідності

Проте Януковичу все ж вдалося прийти до влади. Восени 2013 року через рішення його уряду призупинити процес інтеграції України до ЄС спалахнули нові протести. Силовики влаштували жорстокий розгін активістів, що спричинило ще більшу хвилю обурення українців. Протягом зими 2013-2014 внаслідок зіткнень загинуло понад 100 мирних громадян.

Фото: розгін активістів під час Революції Гідності (Віталій Носач, РБК-Україна)

Результатом Революції Гідності стала втеча Януковича та зміна влади, але нестабільною ситуацією в Україні скористалася Росія.

Вторгнення РФ

Питання приналежності Криму неодноразово ставало предметом розбіжностей між Україною та РФ. На тлі подій Революції Гідності Росія анексувала півострів, проте на цьому загарбники не зупинилися.

Впродовж весни 2014-го проросійські сили захопили низку міст Донеччини та Луганщини та проголосили там створення так званих "ДНР" та "ЛНР".

Фото: протест у Криму в 2014 році (Getty Images)

Українські війська розпочали Антитерористичну операцію, під час якої вдалося звільнити частину окупованих територій. Попри намагання сторін вести переговори, конфлікт продовжувався, що врешті призвело до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності – минає рівно 30 місяців від початку великої війни.

Сили оборони відстояли Київ, звільнили окуповані на початку вторгення території Харківщини та Херсонщини, потопили значну частину Чорноморського флоту РФ, регулярно послаблюють сили ворога ударами дронів у глибокому російському тилу. Але боротьба українців за право вільно жити на власній землі триває.

При підготовці використовувалися наступні джерела: публікації Українського інституту національної пам'яті, "Суспільне Культура", Wikipedia.