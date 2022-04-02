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Под Кривым Рогом отец и сын подорвались на кассетной бомбе

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Кривой Рог, Суббота 02 апреля 2022 15:25
Под Кривым Рогом отец и сын подорвались на кассетной бомбе Фото: Под Кривым Рогом подорвались отец и сын (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В одном из сел Криворожского района (Днепропетровская область) погибли отец и сын. Они подорвались на кассетной бомбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу городской военной администрации Александра Вилкула.

По его словам, местные жители подорвались на бомбе, которую разбрасывают кассетные ракеты оккупантов. Отец и сын нашли ее и принесли домой. В результате взрыва оба погибли.

"Призываю: нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 сантиметров и диаметром примерно 2 сантиметра", - отметил Вилкул.

Напомним, сегодня российские военные впервые обстреляли гражданскую инфраструктуру в Кривом Роге.

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