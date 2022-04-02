Под Кривым Рогом отец и сын подорвались на кассетной бомбе
Фото: Под Кривым Рогом подорвались отец и сын (УНИАН)
В одном из сел Криворожского района (Днепропетровская область) погибли отец и сын. Они подорвались на кассетной бомбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу городской военной администрации Александра Вилкула.
По его словам, местные жители подорвались на бомбе, которую разбрасывают кассетные ракеты оккупантов. Отец и сын нашли ее и принесли домой. В результате взрыва оба погибли.
"Призываю: нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 сантиметров и диаметром примерно 2 сантиметра", - отметил Вилкул.
Напомним, сегодня российские военные впервые обстреляли гражданскую инфраструктуру в Кривом Роге.
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