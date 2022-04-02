Під Кривим Рогом батько і син підірвалися на касетній бомбі
Фото: під Кривим Рогом підірвалися батько та син (УНІАН)
В одному із сіл Криворізького району (Дніпропетровська область) загинули батько і син. Вони підірвалися на касетній бомбі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника міської військової адміністрації Олександра Вілкула.
За його словами, місцеві мешканці підірвалися на бомбі, яку розкидають касетні ракети окупантів. Батько та син знайшли її та принесли додому. В результаті вибуху обоє загинули.
"Закликаю: не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 сантиметрів і діаметром приблизно 2 сантиметри", - зазначив Вілкул.
Нагадаємо, сьогодні російські військові вперше обстріляли цивільну інфраструктуру у Кривому Розі.
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