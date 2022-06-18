UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кривой Рог подвергся ракетной атаке. Есть пострадавшие и разрушения

Фото: Кривой Рог подвергся ракетной атаке (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ударили ракетами по Ингулецкому району Кривого Рога. Предварительно, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Более подробную информацию будет сообщено дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", - написал Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также прокомментировал ситуацию, сообщив о 2 раненых.

"У нас "прилет" в Кривом Роге. Есть разрушения. Предварительно, два человека пострадали. На месте работают спасатели", - информирует Резниченко.

Напомним, сегодня россияне запустили шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. И ударили еще двумя по ТЭЦ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рогракетный удар