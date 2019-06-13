Криворучко: руководство УЗ каждый раз пишет новую Стратегию, но забывает о ее реализации

Каждый раз новое руководство "Укрзализныци" пишет новую Стратегию, но забывает о главном - необходимости ее реализации. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко, комментируя новую стратегию "Укрзализныци" на ближайшие пять лет, которую утвердил Кабмин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

"Каждое новое руководство приходит в УЗ и пишет новую Стратегию. При этом все забывают о главном - необходимости ее реализации. Разрабатывал Стратегию Наблюдательный совет УЗ. К компетентности ее членов в целом есть большие вопросы. Они не умеют ставить задачи, обеспечивать результат, у них нет мотивации и понимания проблемных вопросов деятельности компании. Эта Стратегия не имеет целевых показателей, KPI для менеджмента, целей по повышению эффективности и снижению затрат. А, значит, УЗ сначала ставит некорректные стратегические цели, которые заведут отрасль и экономику в еще больший тупик", - написал он.

Он также отметил основные 5 вопросов к новой стратегии УЗ.

"Обоснованные тарифы. Именно это стоит на первом месте среди основных стратегических инициатив? В смысле УЗ "обоснованные" - означает максимально возможные. То есть уже при постановке целей создается конфликт интересов с клиентами. И никто не говорит о том, что нужно удовлетворить потребность клиентов или достичь с ними согласия. Более того, как мы знаем, УЗ не устанавливает тарифы. Она лишь дает свои предложения: обоснованные или не очень, а утверждает их акционер, то есть Кабинет министров. А, значит, достичь этой цели можно будет только лоббистскими методами. То есть компания в своей Стратегии сначала ставит лоббистские цели?" - пишет он.

"Реорганизация общества, борьба с коррупцией, рационализация, то есть все то, что требует действий со стороны руководства компании - только на вторых ролях. Борьба с коррупцией. Не устранение, а борьба. Снова процесс, опять менеджмент ни за что не отвечает. Он борется. Какими методами? Запуск комплаенс-офиса, который будет сам источником коррупции, как много антикоррупционных органов в нашей стране. Речь идет и о превентивных мерах, но что имеется в виду - не указано. Наверное, создатели Стратегии и сами не очень понимают", - отметил он.

Долгосрочная инвестиционная программа, как отмечает Криворучко, предполагает два пункта:

Устранение накопленного недоинвестирования в инфраструктуру в прошлые годы; Увеличение качества и производительности подвижного состава, особенно тягового. Даже анализировать сложно, поскольку ничего не указано. И потом отвечать менеджменту тоже не за что.

"Нет побуждения к действию. Например, пункт в разделе "Рационализация активов": "Определение оптимального количества и расположения производственных подразделений". Определили. Что дальше? Какие решения или действия нужны? Так во всем. Потому, что документ ориентирован на процесс, а не результат", - отметил Криворучко.

Он также отметил, что единственный положительный момент в новой стратегии - ее регулярные публичные обсуждения.

"Единственный положительный момент - это публичные обсуждения выполнения Стратегии каждые 6 месяцев. В принципе, это шаг к прозрачности. Но с такой постановкой целей, менеджмент будет помпезно рассказывать о своих успехах в их исполнении. Но расслабляться не стоит. Спросим со всех. Мало не покажется", - резюмировал он.