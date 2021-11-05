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В Криворожской мэрии проходят обыски

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Кривой Рог, Пятница 05 ноября 2021 15:20
В Криворожской мэрии проходят обыски Фото: в Криворожской мэрии проходят обыски (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители проводят обыски в здании Криворожского горсовета. В ГФС сообщили, что ранее сотрудники ведомства установили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГФС.

Обыски проводятся в помещениях бывших должностных лиц и в помещении Криворожского городского совета с целью получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения. Нарушения касаются периода 2010-2020 годов.

О подозрении в совершении противоправных действий, связанных с хищением в 2019-2020 годах средств бюджета Кривого Рога, следователи ГФС сообщили двум лицам из числа установленной группы лиц - директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика.

Фото: в Криворожской мэрии проходят обыски (фото facebook.com/SFSofUkraine)

Указанные лица подозреваются в хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта свыше двух сотен дорог по всему городу, который фактически не исполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривой Рог от снега, в том числе в дни, когда осадков не было.

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Кривой Рог
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