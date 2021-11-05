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У Криворізькій мерії проходять обшуки

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Кривий Ріг, П'ятниця 05 листопада 2021 15:20
У Криворізькій мерії проходять обшуки Фото: у Криворізькій мерії проходять обшуки (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці проводять обшуки у будівлі Криворізької міськради. У ДФС повідомили, що раніше співробітники відомства встановили факти розтрати службовими особами Криворізької міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДФС.

Обшуки проводяться в помешканнях колишніх посадовців та в приміщенні Криворізької міської ради з метою отримання документальних доказів вчинення кримінального правопорушення. Порушення стосуються періоду 2010-2020 років.

Про підозру у вчиненні протиправних дій, пов’язаних із розкраданням у 2019 - 2020 року коштів бюджету Кривого Рогу, слідчі ДФС повідомили двом особам з числа встановленої групи осіб - директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника.

Фото: у Криворізькій мерії проходять обшуки (facebook.com/SFSofUkraine)

Вказані особи підозрюються у розкраданні бюджетних коштів на ніби-то проведення ремонту понад двох сотень доріг по всьому місту, який фактично не виконувався, а також системній підробці документів про очищення доріг міста Кривий Ріг від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було.

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