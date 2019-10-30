ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Криворожгазе" рассказали, на что пойдут средства из нового тарифа

Новости » Энергетика    30.10.2019 - 17:51
В "Криворожгазе" рассказали, на что пойдут средства из нового тарифа
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

7 октября НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности

Новый тариф АО "Криворожгаз" на доставку газа позволит компании проводить бесплатную замену устаревших счетчиков газа, создать обменный фонд счетчиков для населения, а также получить необходимый ресурс для обслуживания и модернизации сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Средний месячный платеж за распределение природного газа в Кривом Роге и Криворожском районе из расчета на 1 квартиру, газифицированную природным газом, составит 18,42 гривен без НДС", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, средства из ежемесячного платежа будут направлены на:

  • 11,98 гривен - поддержка текущей работы сетей (технологический газ, зарплата специалистов);
  • 3,82 гривен - расходы;
  • 1,57 гривен - работа АДС;
  • 0,16 гривен - экстренный ремонт сетей;
  • 0,41 гривен - установка и обслуживание счетчиков;
  • 0,15 гривен - обслуживание клиентов;
  • 0,34 гривен - модернизация сетей.

"Утверждение нового тарифа для "Криворожгаза" позволит направить дополнительные средства на поддержку текущей работы сетей, экстренный ремонт газопроводов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, тем самым повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе напомнили, что 7 октября НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности. Плата за доставку газа будет отделена от стоимости газа.

"Следует заметить, что 74% потребителей считают отделение платы за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений. Это один из результатов первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, результаты которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, действующий размер платы за доставку газа, установленной НКРЭКУ для АО "Криворожгаз", привел к убыткам почти 230 млн гривен. Только в текущем году компания получит убытки на сумму 119 млн гривен. В компании считают, что регулятор предусмотрел очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды.

Более 5 тыс. потребителей "Львовгаз Сбыта" могут управлять запасом газа онлайн Из-за низких зарплат в "Ровногаз" остается более 220 вакансий
Новости Украины Кривой Роггаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь