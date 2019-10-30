У "Криворіжгазі" розповіли, на що підуть кошти з нового тарифу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

7 жовтня НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку тарифу на основі замовленої потужності

Новий тариф АТ "Криворіжгаз" на доставку газу дозволить компанії проводити безкоштовну заміну застарілих лічильників газу, створити обмінний фонд лічильників для населення, а також отримати необхідний ресурс для обслуговування та модернізації мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Середній місячний платіж за розподіл природного газу в Кривому Розі та Криворізькому районі з розрахунку на 1 квартиру, газифіковану природним газом, складе 18,42 гривень без ПДВ", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, кошти з щомісячного платежу будуть спрямовані на:

11,98 гривень - підтримка поточної роботи мереж (технологічний газ, зарплата фахівців);

3,82 гривень - витрати;

1,57 гривень - робота АДС;

0,16 гривень - екстрений ремонт мереж;

0,41 гривень - встановлення та обслуговування лічильників;

0,15 гривень - обслуговування клієнтів;

0,34 грн - модернізація мереж

"Затвердження нового тарифу для "Криворіжгазу" дозволить направити додаткові кошти на підтримку поточної роботи мереж, екстрений ремонт газопроводів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, тим самим підвищити безпеку і безперебійність розподілу природного газу", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка

У прес-службі нагадали, що 7 жовтня НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку тарифу на основі замовленої потужності. Плата за доставку газу буде відокремлена від вартості газу.

"Слід зауважити, що 74% споживачів вважають відділення плати за доставку газу від загального рахунку за газ більш прозорим і зрозумілим, ніж чинна система нарахувань. Це один із результатів першого в Україні опитування споживачів енергетичних послуг, результати якого 17 вересня оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, діючий розмір плати за доставку газу, встановленої НКРЕКП для "Криворіжгазу", призвів до збитків майже 230 млн гривень. Тільки в поточному році компанія отримає збитки на суму 119 млн гривень. У компанії вважають, що регулятор передбачив дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди.