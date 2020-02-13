"Криворожгаз": зарплаты газовиков надо повысить до уровня средних по промышленности

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания будет продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда

Новые тарифы на доставку газа позволят АО "Криворожгаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 12%. Но уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средних зарплат в промышленности по области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В последние годы средняя заработная плата АО "Криворожгаз", предусмотренная в тарифе, составляла 8766 гривен в месяц. Впрочем, сотрудники компании получали более высокую оплату труда. АО "Криворожгаз" нашло возможность выплачивать работникам 11387 гривен в месяц. Это стало возможным благодаря направлению ресурсов на заработные платы с других статей расходов. Ценя своих работников, АО "Криворожгаз" решило повысить заработные платы сотрудникам. При этом все они накапливали долги перед своими контрагентами и поставщиками. Таким образом, газораспределительные предприятия продемонстрировали, что собственные сотрудники - это главный приоритет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть действующие заработные платы в сторону повышения. С января в АО "Криворожгаз" они составят 13 009 гривен в месяц. Но, по словам пресс-службы, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Криворожгаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит Анна Рычка, начальник управления по персоналу АО "Криворожгаз". - Поэтому мы будем настаивать, что заработные платы наших сотрудников должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности в соответствующей области".

В пресс-службе также добавили, что АО "Криворожгаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. "Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие линейного персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сейчас штат компании укомплектован на 76%. "Компания не в состоянии заполнить ряд позиций из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение. Предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов. Показатель текучести кадров составляет 24% в год, при норме в 8-10% для промышленного сектора", - говорится в сообщении.