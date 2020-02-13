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"Криворіжгаз": зарплати газовиків треба підвищити до рівня середніх по промисловості

Новини » Енергетика     13.02.2020 - 11:49
"Криворіжгаз": зарплати газовиків треба підвищити до рівня середніх по промисловості
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Компанія буде продовжувати конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб газовики мали гідну оплату праці

Нові тарифи на доставку газу дозволять АТ "Криворіжгаз" збільшити середню зарплату на підприємстві на 12%. Але рівень оплати праці працівників залишається нижче середніх зарплат у промисловості області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В останні роки середня заробітна плата АТ "Криворіжгаз", передбачена у тарифі, становила 8766 гривень в місяць. Втім, співробітники компанії отримували більш високу оплату праці. АТ "Криворіжгаз" знайшло можливість виплачувати працівникам 11387 гривень в місяць. Це стало можливим завдяки спрямуванню ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. Цінуючи своїх працівників, АТ "Криворіжгаз" вирішило підвищити заробітні плати працівникам. При цьому всі вони накопичували борги перед своїми контрагентами та постачальниками. Таким чином, газорозподільні підприємства продемонстрували, що власні співробітники - це головний пріоритет", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що нові тарифи на розподіл дозволять в цьому році переглянути діючі заробітні плати в бік підвищення. З січня в АТ "Криворіжгаз" вони складуть 13 009 гривень в місяць. Але, за словами прес-служби, це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

"Ми хочемо стимулювати і утримувати кращі кадри за рахунок гідної оплати праці. Адже АТ "Криворіжгаз" є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить Ганна Ричка, начальник управління з персоналу АТ "Криворіжгаз". - Тому ми будемо наполягати, що заробітні плати співробітників повинні бути не менше середньої заробітної плати по промисловості у відповідній галузі".

У прес-службі також додали, що АТ "Криворіжгаз" продовжує інвестувати в своїх співробітників. "Під брендом РГК вже відкрито перший центр навчання і розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. Там здійснюється навчання і розвиток лінійного персоналу. Так само триває активна співпраця з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки і готують кадровий резерв для всіх газорозподільних підприємств", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, зараз штат компанії укомплектований на 76%. "Компанія не в змозі заповнити ряд позицій через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Підприємству постійно не вистачає водіїв, електрозварників, слюсарів підземних газопроводів. Показник плинності кадрів становить 24% в рік, при нормі 8-10% для промислового сектора", - йдеться в повідомленні.

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