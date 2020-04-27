"Криворожгаз" зафиксировал более 100 случаев незаконного использования газа

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В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется около 28 тыс. гривен

В течение трех месяцев 2020 года АО "Криворожгаз" зафиксировало 102 случая несанкционированного использования газа. Из них 39 путем врезки в систему газоснабжения. За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 2,5 млн гривен доначисленных убытков. В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется около 28 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Кроме того, было обнаружено 63 факта вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями. Этим нарушителям, по словам пресс-службы, были осуществлены доначисления на сумму более 1,4 млн гривен. Это сумма средств за ранее использованный, но неоплаченный газ, а не штраф.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено экспертизой, то потребитель не оплачивает ее стоимость. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. "То есть независимо от того просрочен срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тыс. гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.